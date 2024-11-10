شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفيدة شيحة أثناء تشييع جثمان والدتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الأصدقاء المقربين لـ الإعلامية مفيدة شيحة، على حضور جنازة والدتها التي شيع جثمانها من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة.

وأعلنت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن مكان وموعد جنازة والدة صديقتها الإعلامية مفيدة شيحة، حيث كتبت: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلة أمس، وتقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة



جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة