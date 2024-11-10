بالصورة - كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد وحيدتهما ليا

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد ومقدم البرامج والممثل طوني أبو جودة بعيد ميلاد إبنتهما الوحيدة ليا التي بلغت الخامسة عشرة من عمرها وشاركت كارلا الصورة التي تجمعها مع إبنتها ووالدها طوني أبو جودة وبين يديها باقة من الأزهار وأمامهم قالب الحلوى حيث كتب عليه Lea على صفحتها الخاصة.

يذكر أن كارلا حداد غادرت إلى اليونان في رحلة عمل وتعرضت للانتقادات وردت قائلة: "منسافر لنشتغل ونسترزق بس قلبنا مكسور وموجوع وعتلانين هم عيلنا، ويلنا نشتغل وويلنا نسكر باب رزقنا". وأضافت: "منسافر وبدل ما نفرح منبكي عبلدنا وشعبنا وحظنا، وكل ما نشوف شعب عايش طبيعي بيتمتع بحقوقه البسيطة منتعجب ومنقول ليه مش نحنا. شو هالصليب يلي حامله هالبلد الصغير يلي عم بتنهشوا شياطين العالم".