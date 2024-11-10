فن ومشاهير

الأميرة كيت ميدلتون تشارك بمناسبة ملكية مع الأمير ويليام وتبدو مشرقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الأميرة كيت ميدلتون مع الأمير ويليام في اليوم الوطني للتذكر ووجهت التحية لكل من الملكة إليزابيث الثانية وللأميرة ديانا.

وهي مناسبة تقام سنوياً في تشرين الثاني لتوجيه التحية والتقدير للذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى. وهي المرة الثانية التي تخرج الأميرة كيت بمهام ملكية الى جانب زوجها الأمير ويليام. وقد لبست الأميرة أقراطاً من اللؤلؤ من مجموعة الملكة إليزابيث المخصصة لهذه الذكرى. وبدت الأميرة بكامل صحتها وإشراقها.

يذكر ان الأميرة كيت ميدلتون كشفت أنها بعد معاناتها مع مرض السرطان تقربت من الرب ومن الصلاة وأصبحت تزور الكنيسة غالباً ونعمت بالسلام الداخلي والسكينة وهذا الأمر ساهم في الحفاظ على علاقة هادئة مع أولادها.

Prince William And Kate Attend Festival Of Remembrance 2022

Prince William, Kate Middleton share sweet moment at Remembrance event

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة كيت ميدلتون تشارك بمناسبة ملكية مع الأمير ويليام وتبدو مشرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا