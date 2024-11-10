ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية مارينال سركيس صوراً مع زميلها الممثل وسام حنا وظهرا يصافحان بعضهما ويضحكان وعلقت مارينال على الصور "أحلى عالم بالعالم" تصوير في إسطنبول مع الرائع وسام حنا.
وأجابها وسام: حياتي. يذكر أن مارينال سركيس ووسام حنا قد شاركا معاً في عدة مسلسلات منها "ثورة الفلاحين"، و"بردانة أنا".
يذكر أن وسام حنا قد إنضم الى طاقم عمل مسلسل "لعبة القدر" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الذي عرف بنفس الاسم الى جانب الممثلين قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال وغيرهم..
تدور قصة المسلسل عن رجل وامرأة متزوجين (قصي خولي وديمة قندلفت) يحبان بعضهما كثيراً، إلا أن الزوجة عقيمة ووسط مطالبات عائلة زوجها بالحفيد، يلجأ الزوجان الى طريقة الأم البديلة وتتعاون معهما والدة الزوج لاقناع شابة ريفية (رزان جمال) على قبول عرض الزوجين لإنقاذ عائلتها ما ينعكس على علاقتها بحبيبها (يلعب هذا الدور وسام حنا).
كانت هذه تفاصيل خبر مارينال سركيس ووسام حنا يمضيان وقتاً ممتعاً خلال إستراحة تصوير في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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