شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لـ سرقة سيناريو "الهوى سلطان".. رشا الجزار تتهم والمؤلفة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النجم أحمد داود، مؤلفة فيلمه الجديد الهوى سلطان، المؤلفة هبة يسرى بعد اتهامها بسرقة فكرة الفيلم الذي يعرض حاليًا في السينمات، ونشر داود صورة هبة يسرى وهي تحمل سيناريو فيلم الهوى سلطان على رأسها، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "السلطان أهو.. السلطان أهو.. السلطان أهو".

كما نشرت هبة يسرى عبر حسابها، على فيس بوك، صورًا لنسخ سيناريو الفيلم وكتبت هبة، قائلة: "طب قسمًا بالله ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدًا وعند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقى في المعهد واتطورت على مدار سنين".

وتابعت: "وبجد ده ظلم بين ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تمامًا، ودول اللي باقي من الورق قبل ما أرمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين وعمومًا اللي شاف سابع جار وشاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقى ولا جهاز كشف الكدب".

وكانت المؤلفة رشا الجزار اتهمت صناع فيلم "الهوى سلطان" بسرقة فكرة فيلم لها بعنوان "حُبي الأول"، وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.