شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الموسيقى العربية للتراث تقدم أعمال الزمن الجميل بمعهد الموسيقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

‏تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى في الثامنة مساء اليوم الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الموشحات والمقطوعات الموسيقية وأغانى الطرب العربى الأصيل منها "العيون الكواحل، يعني وبعدين، عمري مادوقت الحب، راجعين يا هوى، دوبنا يا حبايبنا، تبعيني ليه، يا نايمة الليل وأنا صاحي، مابين البر والتاني، استعراض الزهور، ليا عشم وياك يا جميل"، غناء رضوي سعيد، ريم حمدي، حنان الخولى، نهى حافظ، أحمد الوزيري، محمد شوقي، محيى صلاح وأحمد محسن".

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.