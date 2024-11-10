شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال كبير لإسعاد يونس من الجمهور السعودي بمسرحية إس إس هانم في الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة إسعاد يونس، في عرض مسرحيتها الجديدة "إس إس هانم"، على مسرح محمد العلى بمدينة الرياض، حيث استهل العرض الأول بنجاح كبير وسط حضور الجمهور السعودي الذى استقبل إسعاد يونس بحفاوة كبيرة، حيث حقق العرض إقبالًا كبيرًا في أولى حفلاته.

ورفعت المسرحية، شعار "كامل العدد" منذ أول ليلة، بعد أن اكتظت قاعة المسرح بالجمهور السعودي الذي تفاعل بحرارة مع الأداء والسيناريو، وأبدى إعجابه بالعمل وبأداء الممثلين، خاصة أن إس إس هانم تمثل عودة لإسعاد يونس للمسرح بعد غياب 30 عامًا على خشبة المسرح.

إس إس هانم، تضم نخبة من النجوم، بينهم إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، محمد ثروت، وغيرهم من إخراج خالد جلال، وإنتاج حمادة إسماعيل.