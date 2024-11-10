شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 1.. ياسمين رئيس تتورط فى تحويل مليون جنيه بالخطأ لعميل آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وإخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث التقى باسم الزارو بياسمين رئيس – لقاء العشماوى في البنك الذى تعمل فيه، خاصة أنها مسئولة عن قسم التحويلات، وظهر عليهما الإعجاب من أول نظرة، حيث تقابلا وبدأت قصة الإعجاب بينهما في أحد المطاعم.

كما شهدت الحلقة اتهام لقاء العشماوى – ياسمين رئيس نائب رئيس أحد البنوك بتهمة الخطأ في تحويل مبلغ مليون جنيه من أحد عملاء البنك لعميل آخر بالخطأ، ما جعل مدير لقاء توقفها عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، خاصة أنها متورطة في أزمة كبيرة.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعتد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتم العثور على جثتها فى العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.