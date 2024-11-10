شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده.. مسلسلات مهمة قدمها ممدوح عبد العليم والان مع تفاصيل الخبر

تاريخ كبير في عالم الدراما قدمه الراحل الفنان ممدوح عبد العليم، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، وقدم أعمالاً تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، فهو إنسان بمعنى الكلمة جملة قالتها زوجته الإعلامية شافكى المنيرى فى أحد اللقاءات التليفزيونية لتعبر عن زوجها وشريك العمر الراحل ممدوح عبد العليم، الذى تقف الكلمات أمام وصفه، فإذا كنت من المقربين منه أو لم تقابله سوى عبر شاشة التليفزيون فبالتأكيد يصلك شعور الفخر والسعادة بهذا الفنان القدير.

ولأن اليوم 10 نوفمبر يوافق ذكرى ميلاده قررنا أن نحتفى بعبد العليم الذى ما زال وسيظل محفورا فى ذاكرة عشاقه مهما مرت السنوات، فبشهادة زوجته وبعين المشاهد الكل أكد مرارًا أن العاشق الذى ظهر كثيرًا فى أدوار مهمة مثل "على البدرى أو رفيع بيه"، لم تكن مجرد أدوار يبدع فى تأديتها فهو يمتلك قلبًا ورومانسية تعم على كل مُحبيه.

لذلك نرصد لكم فى السطور التالية بعض من أعماله التى أظهرت رومانسيته الحقيقة فى الدراما التليفزيونية.

الحب وأشياء أخرى

فى عام 1986 قدم ممدوح دور "سامح" فى مسلسل الحب وأشياء أخرى مع الفنانة آثار الحكيم، التى جمعتها بحربى قصة حب رغم فارق الطبقى بينهم فهى كانت تعمل دكتورة من أسرة غنية وهو مدرس الموسيقى الفقير.

خالتى صفية والدير

قدم عبد العليم دور "حربى" فى مسلسل خالتى صفية والدير الذى عرض عام 1996 وقامت بدور الحبيبة "بوسى"، المسلسل من تأليف يسر السيوى وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

الضوء الشارد

ضجة كبيرة صاحبت هذا العمل بالتحديد فقد برع ممدوح عبد العليم فى إظهار حبه الشديد لـ منى زكى فى هذا المسلسل، رغم قوة شخصيته وقسوته بعض الأحيان التى ظهرت على مدار المسلسل، فالمشاهد التى جمعته بمنى زكى "فرحة" كانت تثبت مدى النقاء والرومانسية التى تمتع بعه هذا الشخص.



ممدوح عبد العليم

شط إسكندرية

وفى عام 2008 عاد ممدوح عبد العليم من جديد ليعطى درساً عن الحب فى مسلسل شط إسكندرية الذى شاركته البطوله فيه " وفاء عامر".