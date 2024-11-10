شكرا لقرائتكم خبر عن سبب زيارة أيمن بهجت قمر لـ منة شلبي في المستشفى.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر، النجمة منة شلبى، في المستشفى لتواجدها مع والدتها، لعرض عليها عمل فنى جديد، ونشر صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "الناس تقرأ سيناريو في مكتب في شركة لكن فى مستشفى جديدة دي بس كله يهون عشان خاطر منة".

ويعرض للنجمة منة شلبى، فيلم الهوى سلطان، حاليًا فى السينمات وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال منة شلبى فى السينما فيلم "من أجل زيكو"، الذى طرح فى السينمات المختلفة فى يناير 2022، وشاركها بطولته: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، يوسف صلاح، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.