شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة أعمال أحمد مكى تكشف مفاجأة بشأن جنازة وعزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

كشفت نهى عثمان مديرة أعمال الفنان أحمد مكي، تفاصيل وفاة الدة الفنان، حيث أكدت أنها توفت صباح أمس السبت وتم دفنها مباشرًة.

وأكدت نهي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أحمد مكى وشقيقته فضلا دفن والدتهما أولا ثم الإعلان بعدها على السوشيال ميديا حسب رغبتهما الشخصية، فيما أوضحت بأن مكى رفض إقامة عزاء لوالدته نهائيًا، ويقبل العزاء علي السوشيال ميديا وعبر الاتصال بالهاتف فقط.

واستكملت نهى، أن هذه هي رغبة الأسرة مطالبة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

نعى عدد من النجوم والدة الفنان أحمد مكى والفنانة إيناس مكى، التي رحلت عن عالمنا أمس، ومن ضمن هؤلاء الذين حرصوا على تقديم العزاء على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وشيكو وهشام ماجد ويوسف الشريف وأكرم حسنى، والفنانة نشوى مصطفى وشذى والكاتب مدحت العدل.

‎وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا تنعي فيه والدة الفنان أحمد مكي التي توفيت مساء اليوم.

‎وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنها تتقدم والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للفنان أحمد مكي، لرحيل والدته، داعية الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.