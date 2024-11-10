جوائز joy awards 2025.. من ستفوز بلقب الممثلة المفضلة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - منذ إعلان الاستعدادات لحفل توزيع جوائز joy awards 2025، يعيش الجمهور حالة من الحيرة والحماس الشديد، خاصةً أن قوائم المنافسة تضم عدداً كبيراً من النجوم والمشاهير في فئات فنية مختلفة.

النجمات في فئة الممثلة المفضلة

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جاء في فئة الممثلة المفضلة في الدراما، الفنانة إلهام علي عن مسلسل "سندس 2"، الذي عُرض في الصيف الماضي، والفنانة السعودية ريم عبد الله على الجائزة نفسها بعد بطولتها مسلسل "الشرار"، أحد الأعمال السعودية المهمة التي عُرضت في شهر رمضان 2024.

ذلك بالإضافة إلى الفنانة العراقية أميرة جواد عن مسلسل "خان الذهب"، شجون الهاجري عن مسلسل "ملفات منسية"، فوز الشطي عن مسلسل "متحف يدي"، ميلا الزهراني عن مسلسل "قلم رصاص"، الفنانة الكبيرة هدى حسين عن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، والممثلة العراقية هند نزار، عن مسلسل "عسل مسموم".

تكريم نجوم السعودية والخليج

كما يشهد حفلتكريم نجوم كبار تقديراً لمسيرتهم الفنية المليئة بالأعمال الفنية المهمة، وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف في وقت سابق عبر حسابه الخاص بـ"X" عن تكريم بعض الأسماء المُخضرمة من فناني الخليج، وقال في تغريدته: "إن شاء الله، سيتم تكريم النجوم الغاليين علينا في Joy في موسم الرياض القادم، إذا الله أعطانا وأعطاهم عمراً بإذن الله"، وتشمل قائمة أسماء الفنانين المُرتقب تكريمهم تقديراً لمسيرتهم الفنية الطويلة، كلاً من: غانم السليطي – قطر، مريم الصالح – الكويت، إبراهيم الصلال – السعودية، عبد الرحمن العقل – السعودية، محمد الطويان – السعودية، سعد خضر – السعودية، علي إبراهيم - السعودية.

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