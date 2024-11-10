خديجة الوعل لـ الخليج 365: انتظروني في مسلسل أنيميشن للكبار في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - عبَّرت الإعلامية خديجة الوعل عن سعادتها بتتويج الفائزين بالموسم الرابع من الرحلة الإبداعية حول المملكة لاكتشاف المواهب، وقالت لـ الخليج 365: "اليوم نتوج الفائزين من مدن ومناطق المملكة العربية السعودية التي زرناها، وكانت رحلتنا الإبداعية فيها وتوجنا الفائزين بكل الفئات التي اخترناها، وأبارك لهم وللفائزين بمجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني والديباج وسعيدة جداً باختياراتهم، والآن مؤهلون للسوق الإعلامي السعودي بكل قوة.

وأضافت الوعل قائلة: "أشكر إم بي سي بكل قوة، وأشكر أكاديمية الـ "إم بي سي" على المجهود الإبداعي الذي بذلته، وكذلك الهيئة العامة للترفيه التي لها دور ودعم كبير بالموسم الرابع، ودائم بالمشاريع التي تخص المواهب أو تخص الصناعة الإعلامية أو الفنية تكون حاضرة فيها الهيئة العامة للترفيه".

جديد خديجة الوعل: مسلسل أنيميشن

خديجة الوعل سفيرة للحملة التوعوية لمحاربة مرض سرطان الثدي

وعند سؤالنا لها عن جديدها قالت الإعلامية: "لديّ عمل جديد من إنتاجي، وهو مسلسل أنيميشن للكبار، وإن شاء الله نستطيع أن ندخل بالسباق الماراثوني لرمضان، يكون سيناريو جميلاً وبأبطال سعوديين، وأتمنى لمشروعي أن ينال إعجاب المشاهد"، واختتمتحديثها قائلة: "كما لديّ أعمال أخرى سأفصح عنها الفترة القادمة".وكانت الإعلامية خديجة الوعل قد عُينت مؤخراً سفيرة للحملة التوعوية لمحاربة مرض سرطان الثدي في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، واختارتها قناة MBC الأمل لتكون إحدى سفيراتها في الحملة، لدعم مرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر 2024 والذي جاء تحت شعار أقوى من السرطان، وذلك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي.

وألقت خديجة الوعل وقتها كلمة تحفيزية خلال تواجدها بالفعالية، حيث أكدت على أهمية الكشف المبكر عن المرض، ودعت جميع النساء للتحلي بالقوة والأمل في مواجهة التحديات الصحية، كما ذكرت أن القوة الحقيقية تنبع من الداخل، مشددة على أهمية الدعم النفسي والعاطفي من الأهل والأصدقاء كأحد الأسس الرئيسية لمقاومة المرض.

كما أضافت قائلة: "لن تكونوا بمفردكم، بالأمل نحن ندعمكم"، معبرة عن تفاؤلها وإيمانها بقدرتها على أن تكون خير سفيرة لهذه الحملة، وتمنّت الوعل للجميع الأمل والقوة، مشيرة إلى أن التوعية والمعرفة هما سلاحان قويان في مواجهة سرطان الثدي.

وحملة قناة MBC الأمل لمحاربة مرض سرطان الثدي، جاءت للتوعية والدعم لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر mbc الأمل، بالتعاون مع MBC Hope وتحت شعار" أقوى من السرطان" في وقتٍ حساس، وحيث تسلط الضوء على أهمية الفحص المبكر، وتقديم الدعم للنساء اللواتي يواجهن هذا المرض.

وكانت الفنانة إلهام علي قد أعلنت أيضاً انضمامها للحملة، وعُينت أيضاً سفيرة لحملة التوعية والدعم لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر مع mbc الأمل، وبالتعاون مع MBC Hope.

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