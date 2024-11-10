منافسة قوية بين النجوم في joy Awards 2025.. من سيحصل على جائزة أغنية العام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - حالة من الحماس والترقب يعيشها جمهور حفل "جوي أوردز 2025"، وبشكلٍ خاص بعد تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية التي أعلن من خلالها عن بدء مرحلة التصويت لحفل "Joy Awards 2025".

وبدأ الجمهور التصويت لنجمهم المفضل، ومن المقرر أن يستمر التصويت طوال الفترة المقبلة، وسيتم إعلان النتائج النهائية في حفل مميز سيُقام في 18 من يناير 2025.

أبرز المتنافسين في قائمة أغنية العام

من ضمن الفئات التي أثارت حالة من الحيرة بين الجمهور فئة "أغنية العام" حيث تضم القائمة عدداً كبيراً من النجوم اللذين قاموا بطرح عدد من الأغاني المميزة، ومن أبرزهم الفنانة نوال الكويتية بأغنيتها "العالم إنت"، الفنانة أصالة بأغنيتها "أمان أمان" من ألبومها الأخير "ثم أنا"، بالإضافة إلى أغنيتها "سبب فرحتي"، التي جمعتها بالفنان أحمد سعد، وكذلك الفنانة أحلام الشامسي بأغنيتها "الله يصيبك".

كما تنافس الفنانة اللبنانية إليسا بأغنيتها "أنا سكتين" من ألبومها الأخير، كذلك النجمة أميمة طالب التي تنافس بأغنيتها "ضعت منك"، وتواصل إليانا وجودها في الترشيحات من خلال أغنيتها "جنني" و أغنية "ولا غلطة" التي جمعتها بالفنان جوزيف عطية، بالإضافة إلى الفنانة أنغام التي تنافس بأغنيتها "هو إنت مين" من ألبومها الأخير "تيجي نسيب".

النجمة سميرة سعيد توجد في القائمة بأغنيتها "كداب"، أما النجمة رحمة رياض؛ فستنافس من خلال أغنيتها "ما في ليل"، التي قدمتها مع الفنان ناصيف زيتون، بالإضافة إلى الفنانة نانسي عجرم بأغنية "من نظرة".

وتوجد في القائمة أيضاً الفنانة نوال الزغبي بأغنيتها "من باريس"، وكذلك النجمة هيفاء وهبي التي تنافس بأغنية "وصلتلها"، وأخيراً تنافس النجمة اللبنانية نجوى كرم بأغنيتها "يلعن أبو البعد".

تكريم نجوم السعودية والخليج

يشهد حفلتكريم نجوم كبار تقديراً لمسيرتهم الفنية المليئة بالأعمال الفنية المهمة، وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف في وقتٍ سابق عبر حسابه الخاص بـ"X" عن تكريم بعض الأسماء المُخضرمة من فناني الخليج، وقال في تغريدته، حيث كتب: "إن شاء الله، سيتم تكريم النجوم الغاليين علينا فيفي موسم الرياض القادم، إذا الله أعطانا وأعطاهم عمراً بإذن الله"، وتشمل قائمة أسماء الفنانين المُرتقب تكريمهم تقديراً لمسيرتهم الفنية الطويلة، كلاً من: غانم السليطي – قطر، مريم الصالح – الكويت، إبراهيم الصلال – السعودية، عبد الرحمن العقل – السعودية، محمد الطويان – السعودية، سعد خضر – السعودية.

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