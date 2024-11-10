عبدالله السدحان يكشف لـ الخليج 365 عن موعد عرض فيلمه السينمائي ليل ونهار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - خلال تواجده في حفل ختام الموسم الرابع من الرحلة الإبداعية حول المملكة‬، تحدث الفنان عبدالله السدحان عن أهمية دعم المواهب وقال لـ الخليج 365: "نحن حريصين دائماً على دعم الفنانين الشباب والمواهب والدليل مشاركتي بالفيلم السينمائي "نوره" وأيضاً مشاركتي في فيلم "ليل ونهار" وكذلك العديد من الأعمال السابقة مع الشباب الذي أصبح الآن البعض منهم نجوماً أو له مكانته في الدراما السعودية والعربية ونحن معهم قلباً وقالباً".

فيلم "ليل نهار" لـ عبدالله السدحان

فيلم "ليل ونهار"

آخر أعمال عبدالله السدحان السينمائية

وعند سؤالنا للفنانعن أعماله القادمة قال: "هنالك مسلسل جديد تم التحضير له، والآن أنا ممثل ولست بمنتج أنتظر التفاصيل والبدء فيه"، كما كشفعن موعد عرض، تحدث عن العمل قائلاً: "هو فيلم سينمائي أحداثه تدور بهذا العصر يحمل بين طياته التراجيدي والجدية واللايت كوميدي كذلك، وبإذن الله في تاريخ 12 -12من شهر ديسمبر سنشهد عرضه على شاشات السينما وأتمنى أن ينال نصيبه من النجاح".هو فيلم كوميدي من تأليف وإخراج عبد العزيز المزيني، يتناول حياة شخصيتين موسيقيتين متناقضتين من خلال رؤية جريئة حول الشهرة والمجتمع، كما يغوص في عالم النجومية الفوضوي في إطار كوميدي ساخر، العمل من بطولة الفنان عبدالله السدحان‬، زياد العمري، علي إبراهيم، نواف السليمان، غاده الملا، أبرار الفيصل، ونهار المولد.فيلم "نورة" هو آخر أعمالالسينمائية، وكان عرضه الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتم اختياره للمشاركة رسمياً ضمن فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ويُعد أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وحصل الفيلم على دعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال صندوق البحر الأحمر، وهو مدعوم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج ضوء، وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر. وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة "نورة"، التي تُجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرَّف خلال الأحداث إلى المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل. والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.

وقد وجد الفيلم متابعةً واهتماماً كبيراً من قبل المشاهدين والنقاد، وشارك بعدة محافل سينمائية.

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