أكسسوارات الشعر لا تستطيع المشاهير التخلي عنها بعد اليوم

ميرنا وليد - بيروت - البكل وربطات الشعر والملاقط هي أكسسوارات تحتاجها الفتيات والسيدات والمشاهير. على سبيل المثال بيلا حديد وزندايا وكيندال جينر زهايلي بيبر لا يمكنهن بعد اليوم التخلي عن الملاقط الكبيرة للشعر التي إشتهرت في الثمانينات والتي تتولى رفع الشعر بحركة بسيطة للأصابع لتسهيل أمور السيدات ويسرعة فائقة.

الملقط الشهير

والقطعة الأكثر رواجاً حالياً هي البكلة التي ترفع الشهر على شكل chignon وهي تحل محل خمسة دبابيس عادية للشعر.

عدد المبيعات

عام 2017 بعد تطوير وبحث قامت بهم مصففة الشعر فيونا فرنشيمون وجدت الحل في تصميم بكلة معكوفة وعصرية وأصبحت متوفرة على مواقع التواصل الإجتماعي. وفي نهاية الصيف الماضي وصل عدد مبيعات الماركة الى المليون في أنحاء العالم.

تعليق المتابعات

كشفت إحدى المتابعات أنها وجدت البكلة الشهيرة على موقع للتواصل وكانت لديها الحشرية لإكتشاف مفعولها العجيب على شعر خفيف متل شعرها.