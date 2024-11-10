كاترين دونوف تترأس حفل جوائز السيزار في الأولمبيا في هذا التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - الممثلة الفرنسية كاترين دونوف المرشحة 13 مرة عن فئة أفضل ممثلة ونالت الجائزة مرتين ستترأس الحفل الـ 50 لتوزيع جوائز السيزار المقبل الذي سيقام في 28 شباط 2025 في الأولمبيا وتنقل وقائعه مباشرة على الهواء.

شاركت مؤخراً كاترين دونوف مع إبنتها كيارا ماستروياني في فيلم "Marcello Mio" للمخرج كريستوف أونوري ويشاركها بالتمثيل فابريس لوتشيني ونيكول غارسيا. وتدور قصة الفيلم عن إمرأة تدعى كيارا وهي ممثلة تقرر بعد فترة من حياتها تميزت بالفوضى والإضطراب ان تعيش حياة والدها فأصبحت تلبس مثله وتتكلم مثله وتتنفس مثله الى حد أصبحت تطلق على نفسها إسم مارسيللو. وقصة الفيلم تدور حول شخصية والدها الممثل الإيطالي مارسيللو ماستروياني.