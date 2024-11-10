شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم رشوان توفيق وأحمد ماهر بحفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي خلال حفل افتتاح دورته الثانية والذي أقيم اليوم بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، بحضور عدد من الفنانين العرب والمصريين الذين أثروا الحركة المسرحية والفنية خاصة للطفل، وهم الفنان القدير رشوان توفيق والفنان أحمد ماهر، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان القدير عزت زين.

وقالت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان خلال كلمتها بحفل الإفتتاح: "في البداية اسمحوا لي أن اتحدث عن حلمي الذي تحقق، وهو المهرجان، الحلم الذي يكبر معكم وبيكم، وبموهوبينا الصغار، وهنا اسمحوا لى أن أتقدم بالشكر إلى كل فريق عمل المهرجان والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والرئيس الشرفي للمهرجان الذي آمنت بالفكرة.. من أجمل الأشياء في الدنيا، هو العمل مع الأطفال، ومن أجل رؤية الغد، لابد من رؤية أطفالنا اليوم".

وأضاف "همام": "في الدورة الثانية من عمر المهرجان، أضافنا فعاليات ومسارات أكثر من الدورة الأولى، حيث أضافنا مسارا لذوى الهمم، بجانب مسار المسرح المدرسي والذي يضم مسابقات في فنون الأداء، والاستعراض والرسم، كما نقدم هذا العام عددا من الورش التدريبية الفنية، وهى ورشة الكتابة ويقدمها الكاتب والفنان شاذلي فرح، وورشة التمثيل ويقدمها المخرج شادي الدالي، وورشة الكولاج وتقدمها الدكتورة عايشة الكندري، وورشة صناعة الدمى وتقدمها الدكتورة خلود الرشيدي.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.