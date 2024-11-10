شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس متهمة في قضية اختلاس بالحلقة الأولى من مسلسل رقم سري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بدور لقاء في الحلقة الأولى من مسلسل رقم سري، والتي تعمل نائب مدير البنك.

وتدخل ياسمين رئيس ـ لقاء في صراعات بسبب منصبها الجديد في البنك، وتتهم في قضية اختلاس بـ مليون دولار بسبب قضية تحويل لعميل لديها وهو كمال زين ـ باسل الزارو.

وتنتهي الحلقة بوقف لقاء عن العمل، واللجوء للمحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من القضية ويساعدها.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

وفي سياق آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض في السينمات يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.



ياسمين رئيس



الحلقة الاولى من رقم سري