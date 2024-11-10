شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل مهرجان الإبداع العربي بالتعليم المدنى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يقام في السادسة من مساء غد الإثنين المؤتمر الصحفى الخاص بمهرجان الإبداع العربي للإعلان عن تفاصيل دورته القادمة فى ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

المؤتمر يعقد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، وبمشاركة حشد من نجوم الثقافة والإبداع والشخصيات العامة، منهم الكاتب والنائب مصطفى بكري والشاعر جمال بخيت والإعلامي جمال الشاعر والمهندس أسامة الشيخ ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمخرجة إيناس الدغيدي ود. عمر الجاسر الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب وعدد من نجوم الفن والمشاركين في فعاليات المهرجان.

يذكر أن مهرجان "الابداع العربي" يقام برعاية وزارة الشباب والرياضة ويتضمن ثلاث مسابقات رئيسية في السينما (واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة)، والغناء، والبودكاست، بالاضافة إلى مسابقة خاصة لذوي الهمم في العالم العربي في العزف والرسم.