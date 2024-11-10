شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية لـ مسلسل آسر ياسين الجديد "موعد مع الماضى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس فيديو ترويجيا لمسلسلها الجديد "موعد مع الماضي"، الذى يقوم ببطولته النجم آسر ياسين، والذى كشف عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقية للعمل الجديد، الذى سيتكون من 8 حلقات، وسيطرح فى 6 ديسمبر المقبل.

يدور مسلسل موعد مع الماضى في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).