شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى صباح.. تعرف على معنى الشحرورة وسبب تلقيبها بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ10 من نوفمبر مع ذكرى ميلاد الشحرورة صباح، حيث غنت بصوتها أجمل الكلمات التي ستظل مرتبطة بصوتها سنوات وسنوات.. الشحرورة لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبيت موهبتها فى التمثيل التي لم تقل مطلقًا عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز لتحفر اسمه فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم العربي الذين ارتبطوا بصوتها وجمالها الأخاذ -أينما ظهرت- النابع من روحها التي طالما كانت مصدر لمحبة الحياة.

صباح التي يحفظ أغانيها الملايين ويعشقون أفلامها، ربما لا يعلم كثيرون أصل تسميتها بلقب الشحرورة، بل لا يعرف آخرون معني هذا اللقب فى الأساس الذى نتعرض لقصته خلال السطور التالية.

البداية من أصل كلمة الشحرورة ومعناها، فالشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقون عليه الشحرورة وإنما يسمي الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر.

صباح أيضًا من مواليد "وادي شحرور" اسم إحدى القرى اللبنانية بمحافظة جبل لبنان، وهو ما أسهم أيضًا في تلقيبها بـ"الشحرورة" نسبة إلى مقر ولادتها.

أما بخصوص من أطلق عليها هذا اللقب فربما يعتقد البعض أن السبب راجع لعائلتها أو لزملائها فى لبنان نظراً لمقر والدتها، ولكن لمن لا يعلم فإن اللقب لم يطلق عليها إلا أثناء تمثيلها من قبل المنتجة آسيا داغر التى فكرت في منحها لقب الشحرورة، لكنها فضلت إجراء استفتاء جماهيرياً حول ذلك ليتم فى نهايته اختيار صفة الشحرورة لترافقها دائمًا.