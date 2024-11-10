شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس ينعى حمدى الرملى: كنت حابب أشتغل معه في بتوقيت القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج أمير رمسيس، الفنان حمدى الرملى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد وكتب أمير رمسيس، عبر حسابه على فيس بوك قائلاً: "استيقظت على خبر مفجع لوفاة الصديق العزيز حمدي الرملي اشتغلنا مع بعض في فيلم بتوقيت القاهرة وكان لطيف أنه قبل دور صغير لأني كنت حابب إني اشتغل معاه جدًا وحافظ دوره كله في فيلم رومانتيكا".



أمير رمسيس

وقد أعلن إيهاب الرملى، ابن شقيق الفنان حمدى الرملى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، وفاة عمه الفنان حمدى الرملى بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعرض الفنان القدير حمدي الرملي منذ فترة لأزمة صحية، دخل على أثرها إلى المستشفى.

وفي تصريح سابق لـ"الخليج 365"، كان كشف الفنان القدير تفاصيل حالته الصحية، قائلاً: إنه يعاني من تليف الكبد بسبب إهماله الشديد في صحته، وبسبب ذلك تم نقله إلى معهد الكبد ليتلقى العلاج المناسب له.

يذكر أن آخر أعمال حمدي الرملي مشاركته في مسلسل "فراولة"، بطولة النجمة نيللي كريم، الذي نافست به خلال ماراثون رمضان الماضي 2024، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.