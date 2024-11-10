مريم عبد الرحمن لـ الخليج 365: عمتي نوير عملي القادم لرمضان واستعد لفيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - خلال حضورها الحفل الختامي للرحلة الإبداعية حول المملكة‬ الذي نظمته إم بي سي أكاديمي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه عبرت الفنانة مريم عبد الرحمن عن سعادتها مشاركة المواهب فرحتهم، وقالت لـ الخليج 365: "سعيدة بالتواجد اليوم بالرحلة الإبداعية وسعيدة بالإبداعات والمواهب والمبدعين الذين ظهروا اليوم، وأتمنى لهم التوفيق".

جديد مريم عبد الرحمن القادم

كشفت الفنانةعن عملها الجديد القادم لرمضان وأبطاله قائلة: "لا زلت أواصل تصوير عملي القادم، وهو مسلسل تقع أحداثه بـ30حلقة، وهو بعنوان "عمتي نوير"، وهو عبارة عن عمل درامي تراجيدي لطيف خفيف، وإن شاء الله ينال إعجاب المشاهدين عند عرضه.

وعن أبطال العمل قالت: "يضم العمل نخبة من النجوم منهم الفنانة مريم الغامدي وريم الحبيب وزارا البلوشي ومحمد الهاشم وبدور العتيبي ونوف، بالإضافة إلى آخرين، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025".

نشاطات قادمة لمريم عبد الرحمن

فيلم "ثقوب"

آخر فيلم عرض للفنانة مريم عبد الرحمن

ذكرت الفنانةأنها تحضر لعمل جديد يقع بـ 8 حلقات، وهو مسلسل قصير لكن لا تستطيع أن تفصح عن أحداثه الفترة الحالية، أيضاً لديها عمل سينمائي سوف يعرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وأيضاً بمهرجان البحر الأحمر، وهو فيلم "ثقوب".فيلم "ثقوب" يروي حكاية تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيداً عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة. والفيلم هو أحد إنتاجات مسابقة ضوء لدعم الأفلام، وهو من بطولة مشعل المطيري و، ومن إخراج عبدالمحسن الضبعان".كان آخر فيلم سينمائي عُرض للفنانةهو فيلم "السنيور"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن خوجة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ العنود سعود وبدر العساف، ومن بطولة الفنان ياسر السقاف، مريم الشقراوي، بيومي فؤاد، عبدالرحيم شوربجي، ونجود أحمد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سالم وهو مهندس ينتحل شخصية خبير إيطالي ليعمل في شركة كبيرة مستغلاً بذلك عقدة الخواجة، فيجد نفسه متورطاً مع عصابة خطيرة جداً، وتتوالى الأحداث كيف يخرج من هذه الورطة.

آخر عملين بالدراما عرضا للفنانة مريم عبد الرحمن

كان آخر عملين عُرضا للفنانة مريم عبد الرحمن هما مسلسل "كلاود كيتشن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن أكرم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق الشعيبي، ومن بطولة الفنانة العنود سعود، هبة الحسين، زياد العمري، مهند الصالح، نور حسين، وسعيد صالح، وأيضاً مسلسل "الشرار" من ﺇﺧﺮاﺝ الفوز طنجور، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لمياء الزيادي، ومن بطولة الفنانة ليلى السلمان، ريم عبدالله، علي السبع، نايف الظفيري، خالد صقر، ونايف خلف.

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