والدة عمر الشريف شجعته على هذا الأمر بالرغم من معارضة والده

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل عمر الشريف خلال مقابلة صحافية عن شخصية والدته الغريبة فهي كانت تمنعه من تناول الملح والسكر منعاً باتاً وكان والده وشقيقته يضعون الملح الى جانبهم عل مائدة الطعام لكي يضيفوه الملح الى أطباقهم.

واللافت والغريب ان والدته شجعته على لعب القمار في الخامسة عشرة من عمره وهو رفض لكنها أصرت والسبب أنها ترغب أن يكون مثلها ولديه نفس العادات بالرغم من معارضة والده لهذا الأمر لأنه لا يحب لعب القمار. وشرح الفارق الكبير بينه وووالدته من جهة وشقيقته ووالده من جهة ثانية.