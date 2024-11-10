شكرا لقرائتكم خبر عن شارك مع الزعيم فى أكثر من عمل.. معلومات عن الراحل حمدى الرملى بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان القدير حمدى الرملى منذ قليل عن عالمنا بعد أن تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، ما أدى إلى دخوله إلى المستشفى نتيجة إصابته بتليف في الكبد، ثم خرج من المستشفى ليستكمل علاجه بالمنزل، ويستعرض ”الخليج 365” عددًا من المعلومات عنه.



حمدى الرملى

ولد الفنان حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960 دخل الوسط الفني في بداية التسعينات، ومن أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم "يا دنيا يا غرامي" و"رومانتيكا".

ثم شارك خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير يوميات ونيس، وقدم من خلاله دور (حمزة) وشارك الزعيم عادل إمام من خلال فيلم "عمارة يعقوبيان"، وجسد دور (موظف بالمحكمة ساكن بالسطوح)، وشارك في مسلسل فرقة ناجي عطا الله.

وشارك أيضًا في ست كوم "راجل و ست ستات" بجزأيه الثالث والخامس والسابع والثامن، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، منها مسلسلات "نيللي وشريهان، إزاي الصحة، شقة فيصل" ابتعد فترة عن الوسط الفني لمدة تزيد عن 4 سنوات منذ عام 2020، ثم عاد للمشاركة في السباق الرمضاني في مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.