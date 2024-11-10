شكرا لقرائتكم خبر عن منة عدلي القيعي من أمام الكعبة المشرفة: اللهم انصر أهل غزة ولبنان وارفع شأن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الشاعرة منة عدلى القيعي، مناسك العمرة، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لها وهى ترتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة داعية: "اللهم تقبل منى وأحسن خاتمتى، اللهم انصر أهل غزة ولبنان وارفع شأن مصر وبارك في أهلى وأصدقائى وأرزقنى زيارة بيتك الحرام كثيرًا".



منه عدلى القيعى

وكشف مؤتمر قمة الإبداع العربى للشباب العربى عن عرض أعمال الشاعرة منة عدلى القيعى خلال المؤتمر، من خلال فيديو يتضمن أغلب أعمالها الفترة الماضية، وتضمنت أغنيتي الغزالة رايقة، اليوم الحلو ده، وغيرهما من الأعمال.

وقالت منة عدلى القيعى خلال المؤتمر، إنها توجه النصيحة للجميع بأن يستغلون الفرص التي تتاح أمامهم ويتمسكون بها حتى يحققون أحلامهم.

وأضافت أنها كانت تعمل في مجال الإعلانات، وفكرة كلمات الأغانى كانت بعيدة كل البعد عن أفكارها، إلا أن فكرت فى تغيير مسارها ولم تستسلم إلى فكرة الضحية، ولكنها عافرت في مستقبلها ولم تجعل أى شيء يعرضها للتوقف عن حلمها في حياتها.