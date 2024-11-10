شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة بعد صلاة العصر بمسجد فاطمة الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن مكان وموعد جنازة والدة صديقتها الإعلامية مفيدة شيحة، حيث كتبت: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلة أمس.

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة، قدمت برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.

واحتفلت مفيدة، مؤخرا بزفاف ابنتها وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين، ونشرت مفيدة شيحة صور من حفل الفرح على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".