شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان حمدى الرملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب الرملى، ابن شقيق الفنان حمدى الرملى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، وفاة عمه الفنان حمدى الرملى بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعرض الفنان القدير حمدي الرملي منذ فترة لأزمة صحية، دخل على أثرها إلى المستشفى.

وفي تصريح سابق لـ"الخليج 365"، كان كشف الفنان القدير تفاصيل حالته الصحية، قائلاً: إنه يعاني من تليف الكبد بسبب إهماله الشديد في صحته، وبسبب ذلك تم نقله إلى معهد الكبد ليتلقى العلاج المناسب له.



بوست ابن شقيق حمدى الرملى

يذكر أن آخر أعمال حمدي الرملي مشاركته في مسلسل "فراولة"، بطولة النجمة نيللي كريم، الذي نافست به خلال ماراثون رمضان الماضي 2024، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.