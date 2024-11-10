شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال الوسط الفنى.. وفاة والدة أحمد مكى ومرض والدة مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحوال النجوم مؤخرًا عددًا من الأحداث المهمة التى شغلت الجمهور فى كل مكان وتصدرت الحديث على صفحات السوشيال ميديا ومحركات البحث على مدار الساعات الماضية.

أحمد مكىوأعلن النجم أحمد مكى أمس عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والدته، حيث كتب منشورًا: سبحان من له الدوام.. توفيت والدتى حورية محمد جمال الدين شاكر.. أرجو منكم الدعاء لها. محيى إسماعيل

كان تعرض أمس الفنان محيى إسماعيل لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها الى احد المستشفيات لتلقى العلاج الا ان الفنان أشرف زكى طمئن أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية حيث قال انه تعرض لتلبك معوى نقل على اثره الى المستشفى وتلقى العلاج اللازم و انه سوف يغادر المستشفى.

مى عز الدين

كتبت الفنانة مى عز الدين عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على موقع إنستجرام، طالبت فيها متابعيها بـ الدعاء لوالدتها: "أرجو الدعاء لوالدتى"، وهو ما أثار قلق متابعيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مى عز الدين دوما ما تؤكد فى حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.