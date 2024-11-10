شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكريم عبدالعزيز ويوسف الشريف ومدحت العدل وهشام ماجد ينعون والدة أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من النجوم والدة الفنان أحمد مكى والفنانة إيناس مكى، التي رحلت عن عالمنا أمس، ومن ضمن هؤلاء الذين حرصوا على تقديم العزاء على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وشيكو وهشام ماجد ويوسف الشريف وأكرم حسنى، والفنانة نشوى مصطفى وشذى والكاتب مدحت العدل.



نعى يوسف الشريف نعى يوسف الشريف

وبث تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول إعلان النجم أحمد مكى عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والدته، حيث كتب منشورًا: سبحان من له الدوام.. توفيت اليوم والدتى حورية محمد جمال الدين شاكر.. أرجو منكم الدعاء لها.



أكرم حسني



نعي شيكو

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا تنعي فيه والدة الفنان أحمد مكي التي توفيت مساء اليوم.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنها تتقدم والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للفنان أحمد مكي، لرحيل والدته، داعية الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.