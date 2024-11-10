رمضان 2025: تفاصيل شخصية ماجد المصري في مسلسل إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - يواصل الفنان ماجد المصري، تصوير مشاهده في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي سيُنافس به في موسم دراما رمضان 2025، حيث سيطل على جمهوره بشخصية مختلفة عليه تماماً، وسيظهر بلوك جديد أيضاً، إذ سيكون حليق الرأس تماماً.

ماجد المصري يسعى للزاوج من "إش إش"

أبطال مسلسل "إش إش"

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"الغربان" يجمع ماجد المصري ومي عمر

علمت "الخليج 365" أنّ ماجد المصري سيظهر خلال أحداث المسلسل في شخصية "معلم" يعيش في منطقة شعبية، يدخل في العديد من المواجهات والصراعات، إذ يمتلك سمات الشر والقوة في أغلب الأحيان، كما أنه يسعى للزواج من راقصة شعبية، التي تُجسد شخصيتها مي عمر، وتعيش معه في نفس المنطقة، وذلك رغماً عنها، حيث سينجح في تحقيق هدفه بالنهاية، رغم أنها لا تحبه، وذلك في إطار تشويقي.بطولة: مي عمر،، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي. وتجسِّد مي عمر خلال أحداثه شخصية فتاة تُدعى، تعمل فنانة استعراضية شعبية.

وفي سياقٍ آخر، يتعاون ماجد المصري ومي عمر، في مشروع سينمائي آخر، وهو فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، والعمل تأليف وإخراج يسن حسن. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال عام 2025، وهو ينتمي إلى المشاريع ذات الميزانيات الضخمة.

آخر أعمال ماجد المصري

يُذكر أن آخر أعمال ماجد المصري، هو مسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وقد تفاعل معه الجمهور بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على منصة شاهد، والمسلسل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي The Good Wife.

وتدور أحداث المسلسل حول "أميرة" التي تُفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله، ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

كما شارك ماجد المصري خلال المارثون الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، كما أطلّ على الجمهور من خلال مسلسل "محارب" كضيف شرف، بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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