تواجد درامي ومشاركة في المهرجانات الفنية.. هكذا عوضت كندة علوش غيابها عن الساحة الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - بعد فترة طويلة من الابتعاد عن أضواء الشهرة والنجومية والتواجد على الساحة الفنية، تعود النجمة كندة علوش من جديد لجمهورها ومحبيها بعدما قررت أخذ قسط من الراحلة لخوضها رحلة علاجية ضد مرض السرطان الذي تغلبت عليه وأعلنت الشفاء منه، ومن خلال التقرير التالي سوف نوضح خطوات عودة كندة علوش للساحة الفنية من جديد.

المهرجانات الفنية

تواجد مميز في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

https://www.instagram.com/p/DBraofMIzwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBraofMIzwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBraofMIzwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاركة من نوع آخر في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45

العودة للشاشات

موسم دراما رمضان 2025

يبدو أن خطوة التواجد في المهرجانات والمحافل الفنية، كانت من الأشياء التي حرصت كندة علوش على العودة لها كسابق عهدها، إذ تواجدت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة والتي انتهت خلال الأيام القليلة الماضية، ووثقت لحظات تواجدها في هذه الدورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" سواء من خلال نشر صور الإطلالات التي ظهرت بها على السجادة الحمراء والتي نالت إعجاب متابعيها، أو اللقاءات التي أجرتها مع كاميرات البرامج التي نقلت فعاليات هذه الدورة لحظة بلحظة.من المشاركات المميزة أيضاً تواجد النجمة السوريةكعضوة لجنة تحكيم في مسابقة "أفلام غزة" في المهرجان، وعن هذا الأمر قالتخلال لقاء لها مع كاميرا برنامج "عرب وود"، إن مشاركتها في هذه الدورة من المهرجان ستكون عزيزة على قلبها، لتواجدها برفقة جابي خوري وأحمد شوقي في مسابقة تحكيم أفلام تسمى بـ"المسافة صفر"، والخاصة بالأفلام الفلسطينية.على جانبٍ آخر، سيكون للنجمةتواجداً في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، من خلال مسلسل يحمل اسماً مؤقتاً وهو "ناقص ضلع"، ويُشاركها بطولة العمل النجمتان نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ومن المقرر البدء في تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي عودة كندة علوش للدراما التلفزيونية بعد غياب دام 4 سنوات، منذ آخر مشاركة لها في مسلسل "ستات بيت المعادي" الذي عُرض في نهاية 2021، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

يمكنكم قراءة.. كندة علوش تكشف من الجونة عن طريقة خروجها من الكآبة

تعاون درامي مع أمير كرارة

الظهور في البرامج

View this post on Instagram A post shared by كلام نواعم Kalam Nawaem (@kalamnawaeminsta)

لم تكتفِبالتواجد في السيزون الدرامي الرمضاني، بل حرصت أيضاً على أن يكون لها تواجد في موسم الأوف سيزون وذلك من خلال تعاونها مع النجم أمير كرارة في مسلسل بعنوان "أعراض انسحاب"، معبرة عن سعادتها بالتعاون معه، ودللت على ذلك في أحد اللقاءات التي أجرتها، إذ قالت: "أمير نجم أثبت نجاحاً كبيراً في كل مشاريعه السينمائية والدرامية، وسعيدة بهذا التعاون، وأتمنى مع بعض نعمل شيئاً يعجب الناس ويكون على قدر ثقتهم".ومن أولى الخطوات التي حرصتعلى العودة لها، هي الظهور في البرامج من جديد، حيث ظهرت لأول مرة في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقات بودكاست خاصة عبر قناتها على "يوتيوب، الذي كشفت من خلاله لأول مرة عن إصابتها بالسرطان بعد ولادة ابنها، وما تخللت هذه المرحلة من أمور صعبة في حياتها، كما حلت مؤخراً ضيفةً على برنامج "كلام نواعم" على قناة إم بي سي مصر، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار التي تتعلق بحياتها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».