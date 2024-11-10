حب جديد واتهامات بالسرقة.. ياسمين رئيس تدخل في مواجهات صعبة في أولى حلقات رقم سري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - تصدر مسلسل "رقم سري" ترند منصات التواصل الاجتماعي مع عرض أولى حلقاته أمس السبت، والتي جاءت أحداثها سريعةً وكاشفةً عن العديد من الخطوط الدرامية لممثليه، أبرزهم بطلة العمل النجمة ياسمين رئيس، التي أصبحت محط اهتمام متابعي وجمهور المسلسل بسبب المواجهات التي سوف تدخل بها. ومن خلال السطور التالية سوف نلقي الضوء على هذه الأمور.

زواج لم يكتمل

خاضت النجمة ياسمين رئيس بشخصية "لقاء" التي تقدمها خلال أحداث المسلسل والتي تعمل موظفة في أحد البنوك الخاصة الكبرى، أولى المواجهات التي اتسمت بالصعوبة ولا سيما مع زوجها السابق الذي يُدعى "عمرو" الفنان أحمدالرافعي، والذي ظل يطاردها سواء في مكان عملها أو في منزلها حتى يقنعها بالعودة له مجدداً، في ظل رفضها التام بالعودة له، لاكتشافها بأنه شخص "نصاب" ادعى كذباً عليها في البداية بأنه رجل أعمال ولديه العديد من المشاريع الخاصة حتى يقنعها بالزواج منه، وهذا ما تحقق بالفعل ولكن تم انفصالها عنه سريعاً بعد انكشاف خديعته لها.

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قصة حب ولكن

مع مرور الوقت تجد "لقاء" ياسمين رئيس، نفسها أمام قصة حب، قادتها إليها الظروف والمصادفة، مع الفنان باسل الزارو الذي يلعب دور ممثل مشهور له قاعدة جماهيرية عريضة خلال أحداث المسلسل، إذ وقع الأخير في حب "لقاء" من النظرة الأولى لها، خاصةً بعد أن ذهب إلى البنك الذي تعمل به من أجل إجراء تحويلات بنكية لمبلغ كبير من المال لحساب آخر يمتلكه، ولكنه لم يعلم أنه سوف يقع في غرامها من الوهلة الأولى ليجد نفسه عاشقاً لها، وهنا قرر أن يصارحها بهذا الأمر سريعاً، ليجد طلبه قبولاً لدى "لقاء" الذي رحبت به على الفور، ليقرر الثنائي مقابلة بعضهما البعض في أحد الكافيهات بعد نهاية عملها بالبنك.

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صدمة واتهامات بالسرقة

اللحظات السعيدة التي عاشتها "لقاء" لم تكتمل، ففي اليوم التالي من العمل اختفت بسمتها التي ارتسمت على وجهها، ومعها انخفض هرمون السعادة الذي كان بداخلها منذ ليلة أمس، ليكون الخوف والقلق بديلاً عنه، وذلك بعد أن تم استدعاؤها من قبل مديرة البنك الذي تعمل به "ندى" الفنانة نادين، لتخبرها بأن التحويل البنكي الذي قامت به ليلة أمس، ذهب إلى حساب مجهول المصدر لشخص آخر وليس للحساب الخاص بالفنان باسل الزارو، ليتم إيقافها عن العمل وتحويلها للتحقيق لمعرفة سبب الكارثة التي حدثت، وهنا قررت "لقاء" أن تبحث عن حل للمأزق الذي وجدت نفسها به، لتقرر الذهاب إلى مكتب المحامي "لطفي عبود" الفنان صدقي صخر، بعد أن نصحها والدها بالذهاب له.

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