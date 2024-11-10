تولين عصام تروج لمسلسلها الجديد مدرسة النخبة.. هكذا ظهرت في كواليسه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - "مدرسة النخبة" من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، إذ يضم العمل الذي يقع في 10 حلقات مجموعة من الفنانين الشباب، مثل محمدالمنصوري، كوثرالبلوشي، تولين عصام، وعبدالمحسن الأسود، وهو من إخراج شملان النصار ومن تأليف محمدالنشمي.

تولين عصام تنشر صور من كواليس مسلسل مدرسة النخبة

من النجمات المشاركات في المسلسل واللواتي حرصن على الترويج له، هى الممثلة السعودية ، حيث نشرت مجموعة صور من كواليس العمل عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت في إحداها وهى ممسكلة بـ كلاكيت المسلسل، وعلقت بالقول: "قريباً..".

وينتمي مسلسل "مدرسة النخبة" للأعمال الموجهة للمراهقين في المدارس الثانوية، لكنه يتناول شريحة الأثرياء هذه المرة.

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يمكنكم قراءة فيديو.. تولين عصام تكشف طموحاتها المستقبلية بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أفلام السعودية.

مشاركة فنية سابقة

وكان للفنانة الشابةتجربة مميزة في فيلم "هجان" الذي خاضت من خلاله أولى تجاربها في عالم السينما، بالتعاون مع كوكبة كبيرة من نجوم الخليج، يتقدمهم الفنان عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، وآخرون والعمل من إخرج أبوبكر شوقي، وأيضاً من تأليفه بمشاركة عمر شامة.

وخلال أحداث فيلم "هجان" تحدت "تولين" نفسها كونها ظهرت بشخصية ولد يُدعى "مجد"، وعن هذا الدور قالت من خلال لقاء صحفي لها: "كان تحدياً أن أقدم شخصية ولد طيلة أحداث الفيلم وكان صعباً لكن آمنت بقدراتي والحمد لله تمكنت من تجسيد شخصية مجد".

وفي إطار درامي، يتناول الفيلم قصة مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بالناقة حفيرة، وعليه بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.

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