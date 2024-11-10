هبة يسري رداً على اتهام سرقة فكرة فيلم الهوى سلطان: محاولة لإفساد فرحتنا

مؤلفة فيلم الهوى سلطان ترد على اتهامات سرقتها لقصة الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - حالة من الجدل آثارهاعقب الاتهام الذي وجهته الكاتبة رشا عزت، لمؤلفة العمل ومخرجته هبة يسري، تتهمها بسرقة فكرة قصته من فكرة أخرى كتبتها تحت عنوان "حبي الأول"، هذا الأمر دفع الآخيرة للرد على الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة على عدم صحتها، خاصةً وأن فكرة الفيلم كانت لديها منذ أن كانت طالبة في الصف الثاني بمعهد السينما.كتبت المؤلفةمنشوراً عبر صفحتها على "فيسبوك" للرد على هذه الاتهامات، جاء كالتالي: "طب قسماً بالله و ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق، والفيلم ده فكرته عندي من تانيه معهد سينما و في نسخ منه مكتوبه من زمان جداً و عند ماريان خوري في المكتب، ولو لسه الأفكار موجودة هتبقى في المعهد واتطورت على مدار سنين، و بجد ده ظلم بين ومحاوله لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما، و دول اللي باقي من الورق قبل ما ارمي كم الورق اللي كتبته علي مدار سنين، وعموماً اللي شاف سابع جار وشاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقى و لا جهاز كشف الكدب".

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قصة فيلم الهوى سلطان

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تدور أحداث الفيلم حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، وهم أحمد داود، منة شلبي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

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