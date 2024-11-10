مصير مسلسل إثبات نسب لـ درة.. هل سيُعرض في رمضان 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - يُعد مسلسل "إثبات نسب" بطولة الفنانة درة، واحداً من أبرز الأعمال المصرية المؤجلة منذ موسم دراما رمضان 2024، والذي تقرر تأجيله بشكلٍ مفاجئ، رغم إنجاز جزء كبير من المشاهد، حيث توقف العمل منذ شهر فبراير الماضي.

انفراجة في أزمة "إثبات نسب"

هل سيُعرض في رمضان 2025؟

أبطال مسلسل إثبات نسب

https://www.instagram.com/p/DCEcfeCi0sU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCEcfeCi0sU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCEcfeCi0sU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

درة تُشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم من إخراجها وإنتاجها

عملت "الخليج 365" أنّ أزمة مسلسل درة الجديد "" قد شهدت انفراجة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث انتقل المشروع برمته إلى إحدى شركات الإنتاج التي تحمست لشراء المسلسل، والسعي لاستكماله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما جرى تجاوز كل الأزمات الإنتاجية التي كانت تُعطل من إنجاز العمل.من المُقرر استكمال المسلسل خلال الفترة المُقبلة، لكن الأمر لم يُحسم بعد، إذا كان الوقت سيُساعد على عرضه في موسم دراما رمضان 2025، أم في وقتٍ لاحق من العام الجاري، حيث سيتضح الموقف النهائي خلال الفترة المقبلة.تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب، أبرزهم محمود عبد المغني، نبيل عيسى، ولاء الشريف، صدقي صخر، محسن محيى الدين، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، وفتوح أحمد.في سياقٍ آخر، تُشاركبفيلمها "وين صرنا" كمخرجة ومنتجة له، في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تم اختياره من قبل إدارة المهرجان ضمن الأفلام التي سوف تتنافس فيما بينها في مسابقة آفاق السينما العربية.

"وين صرنا "هو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة، ويحكي عن "نادين" امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وعبَّرت "درة" عن فخرها وسعادتها بمشاركة أولى تجاربها الإخراجية في مهرجان ذي قيمة وأهمية كبرى مثل القاهرة السينمائي، وشاركت محبيها ومتابعيها الملصق الدعائي للفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: "فخورة أن فيلم "وين صرنا؟" سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق العربية، وسيكون العرض العالمي الأول في دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير".

https://www.instagram.com/p/DB6ogCTi19O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB6ogCTi19O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB6ogCTi19O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»