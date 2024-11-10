كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية مفيدة شيحة على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" منذ ساعات، عن وفاة والدتها، من دون ذكر أي تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء.

وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

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نشر فريق الإعلامية مفيدة شيحة منشوراً يعلن من خلاله وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الإعلاميةفي ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. فريق الإعلامية مفيدة شيحة".

كما حرصت زميلتها في برنامج "الستات" الإعلامية سهير جودة على نعي والدتها، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "البقاء والدوام لله، بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة، اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها

مفيدة شيحة

كانت الإعلاميةقد احتفلت بعقد قران ابنتها في يونيو الماضي بمسجد محمد علي بالقلعة التاريخية بالقاهرة، وقد حرص عدد كبير من الإعلاميات على الحضور أبرزهن مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي، سهير جودة، وآخرون. كما انهالت عليها التعليقات من كل محبيها ومتابعيها والتهاني القلبية الصادقة، وتمنوا حياة زوجية سعيدة للعروسين.تُعدمن أشهر الإعلاميات المصريات، قدمت العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، كان من أهمها "سكوت هنغني" على قناة النيل للأخبار، "دقيقة مفيدة" على قناة النيل الدولية، "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، "الشيف ومفيدة" في قناة cbc. كما يُعرض لها خلال هذه الفترة برنامج "الستات" على قناة النهار، مع الإعلامية سهير جودة ويناقش البرنامج القضايا اليومية التى تخص قطاعاً كبيراً من الجمهور المصري.

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