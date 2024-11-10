تامر حسني يدعم أيمن العلي ملك جمال الأردن: نفسي كلكم تدعوله

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - حرص الفنان تامر حسني على دعم البلوغر والتيك توكر أيمن العلي الذي لقبه متابعوه بـ"ملك جمال الأردن"، وذلك بعد كشفه عن رحلة علاجه الصعبة من مرض السرطان.
تامر حسني يدعم أيمن العلي ملك جمال الأردنشارك الفنان تامر حسني من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للبلوغر أيمن العلي الذي لقبه متابعوه بـ"ملك جمال الأردن"، وعلق عليها: "لسه عارف حالاً قصة الشاب الجميل ده اسمه أيمن العلي هو ملقب بملك جمال الأردن شاب مجتهد ومحترم ودلوقتي هو تعب أوي أوي أوي زي مانتوا شايفين عرفت قصته لما هو نزل صورته". وأضاف: " الحقيقة أنا نفسي كلكم تدعوله ربنا يشفيه ويرجع أحسن من الأول يارب يارب يارب ربنا يشفيه ويشفي كل الناس".
أيمن العلي ملك جمال الأردن يشارك تفاصيل رحلته القاسية مع السرطانحصد البلوغر والتيك توكر أيمن العلي الذي لقبه متابعوه بـ"ملك جمال الأردن" تعاطفاً كبيراً من المتابعين بعد اطلاعهم على الصور والفيديوهات التي ينشرها دوماً عبر حسابه على "إنستغرام" مشاركاً إياهم تفاصيل رحلة علاجه الصعبة من مرض السرطان.
وكما بدا في الصور والفيديوهات التي نشرها أيمن العلي وهو من أبرز المؤثرين على السوشيال ميديا أن المرض قد غيّر شكله كثيراً، لاسيما الصورة التي نشرها مؤخراً وأحدثت ضجة وتعاطفاً كبيراً معه، حيث تغيّرت ملامح وجهه بالكامل. وقد لقيت هذه الصورة الكثير من التفاعل من متابعيه ومن رواد السوشيال ميديا الذين تمنوا لأيمن العلي الشفاء، حيث نشر أيمن العلي الصورة التي التُقطت من المستشفى أثناء خضوعه للعلاج وبجانبه والدته التي كانت تجلس بقربه على السرير وملامح الحزن واضحة على وجهها، وهي تضع يدها بيده، ويد أخرى تضعها بحنان على رأسه محاولة طمأنته ومنحه عاطفتها لتساعده على اجتياز المرض. وعلق على الصورة من المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له لشفائه قائلاً:" الحمد لله دعوة من القلب".
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