تامر حسني يدعم أيمن العلي ملك جمال الأردن: نفسي كلكم تدعوله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - حرص الفنان تامر حسني على دعم البلوغر والتيك توكر أيمن العلي الذي لقبه متابعوه بـ"ملك جمال الأردن"، وذلك بعد كشفه عن رحلة علاجه الصعبة من مرض السرطان.

تامر حسني يدعم أيمن العلي ملك جمال الأردن

ملك جمال الأردن أيمن العلي - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني على إنستغرام

أيمن العلي ملك جمال الأردن يشارك تفاصيل رحلته القاسية مع السرطان

شارك الفنانمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للبلوغرالذي لقبه متابعوه بـ""، وعلق عليها: "لسه عارف حالاً قصة الشاب الجميل ده اسمههو ملقبشاب مجتهد ومحترم ودلوقتي هو تعب أوي أوي أوي زي مانتوا شايفين عرفت قصته لما هو نزل صورته". وأضاف: " الحقيقة أنا نفسي كلكم تدعوله ربنا يشفيه ويرجع أحسن من الأول يارب يارب يارب ربنا يشفيه ويشفي كل الناس".حصد البلوغر والتيك توكرالذي لقبه متابعوه بـ"" تعاطفاً كبيراً من المتابعين بعد اطلاعهم على الصور والفيديوهات التي ينشرها دوماً عبر حسابه على "إنستغرام" مشاركاً إياهم تفاصيل رحلة علاجه الصعبة من مرض السرطان.

وكما بدا في الصور والفيديوهات التي نشرها أيمن العلي وهو من أبرز المؤثرين على السوشيال ميديا أن المرض قد غيّر شكله كثيراً، لاسيما الصورة التي نشرها مؤخراً وأحدثت ضجة وتعاطفاً كبيراً معه، حيث تغيّرت ملامح وجهه بالكامل. وقد لقيت هذه الصورة الكثير من التفاعل من متابعيه ومن رواد السوشيال ميديا الذين تمنوا لأيمن العلي الشفاء، حيث نشر أيمن العلي الصورة التي التُقطت من المستشفى أثناء خضوعه للعلاج وبجانبه والدته التي كانت تجلس بقربه على السرير وملامح الحزن واضحة على وجهها، وهي تضع يدها بيده، ويد أخرى تضعها بحنان على رأسه محاولة طمأنته ومنحه عاطفتها لتساعده على اجتياز المرض. وعلق على الصورة من المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له لشفائه قائلاً:" الحمد لله دعوة من القلب".

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