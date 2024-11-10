ضبط ممثلة أجنبية تمارس الجنـ س في مكان عام

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الإنكليزية صوفي ويلان أنها ضُبطت ذات مرة وهي تمارس الجنس في حديقة بلو بيتر خلال ليلة صاخبة في مانشستر.

واعترفت ويلان البالغة من العمر 37 عاماً، بأنها كانت تمارس الجنس خارج استوديوهات "بي بي سي" في مدينة الإعلام في سالفورد، قبل أن يقاطعها حراس الأمن.

وأوضحت صوفي الحائزة على جائزة BAFTA مرتين كيف اعتقدت أن "الشجية الكبيرة" في حديقة بي بي سي كانت "مكاناً جيداً" لممارسة الجنس قبل القبض على الزوجين.

وعندما سُئلت في برنامج Never Mind The Buzzcocks عن أغرب مكان مارست فيه الجنس على الإطلاق، اعترفت: "حديقة بلو بيتر"، لقد كان القمر مكتملاً ، شربت الكثير كانت هناك شجرة كبيرة اعتقدنا أنها ستكون مكاناً جيداً".



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