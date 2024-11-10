إليسا تستشهد بأغنية فيروز لـ لبنان .. وهذه رسالتها للبنانيين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع من أغنية "وطني" للفنانة اللبنانية فيروز، وذلك في ظل الحـ رب التي يعيشها لبنان، متمنية أن يكون الولاء للوطن فقط، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت إليسا قائلة :"وطني،يا ذهب الزمان الضايع، وطني،من برق القصايد طالع، انا على بابك قصيدة، كتبتها الريح العنيدة، انا حجرة انا سوسني يا وطني".
وأضافت إليسا قائلة :"يا ريت كل المحاور بكون بلدها اولويتا، يا ريت لان راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا ل لبنان".
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