ماغي بو غصن تكشف أمنيتها خلال الحـ رب في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - تمنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن تنتهي الحـ رب في لبنان قريباً، مشيرة إلى أن كل لبناني بات اليوم يحمل الكثير من الذكريات المؤلمة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت بو غصن قائلة :"يا رب تخلص هاللحظة. بس قديش صار عنا ذكريات مؤلمة ان شاءالله يكون معنا عمر نتخطيها".
متابعو بو غصن إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"رح تتخطوها باذن لله و رح تعيشوا ايام جميلة و بأمان تحية لكل الشعب اللبناني"،"يا عمري ان شاء اله بتخلص هالمحنة وبتبني ذكرايات حلوة والله يطول بعمرك ويخليلنا اياكي يا عمري"،"أنا متفائلة إنها رح تخلص إن شاء الله قريباً، ورح نحقق أحلامنا كلها، ورح نتخطاها كمان لأننا شعب ما بينكسر، شعب ما بيموت"، وغيرها.
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