بلوك بغاية الشياكة و الجمال.. أنابيلا هلال تستمتع بوقتها في ميلانو- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال أنظار متابعيها في أخر إطلالة لها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة، أثناء زيارتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية.



إرتدت أنابيلا بدلة رسمية بغاية الشياكة بلون التركواز واسعة ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.