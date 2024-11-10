ميرنا وليد - بيروت - نفت الكاتبة والمخرجة هبة يسري التهم التي وجهت إليها حول سرقة السيناريو الخاص بـ فيلم "الهوى سلطان" وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت يسري قائلة :"طب قسمآ بالله و ورحمة أبويا في تربتة أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت اي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سنيما و في نسخ منه مكتوبة من زمان جدا و عند ماريان خوري في المكتب و لو لسه الأفكار موجودة هتبقي في المعهد واتطورت علي مدار سنين وبجد ده ظلم بين ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماماً، ودول اللي باقي من الورق قبل ما ارمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين وعموماً اللي شاف سابع جار و شاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقي و لا جهاز كشف الكدب".

كانت هذه تفاصيل خبر هبة يسري ترد على إتهامها بسرقة سيناريو فيلم "الهوى سلطان" .. تفاصيل تكشف للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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