شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أحمد عز.. كريم عبد العزيز وهند صبري أبرز المكرمين بجائزة "فاتن حمامة" من مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المقرر إقامته في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية، وقررت إدارة المهرجان هذا العام تكريم النجم الكبير أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمشواره الفني خاصة في مجال السينما، وتميزه الكبير فيما قدمه.

وكانت الدورات السابقة من المهرجان شهدت تكريمات مميزة لعدد كبير من النجوم وصناع السينما، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز النجوم المكرمين بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

المخرجة كاملة أبو ذكرى

كرمت المخرج الكبيرة كاملة أبو ذكرى خلال الدورة السابقة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة فاتن حمامة للتميز، وقالت إن تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي حلم كبير لم تكن تتخيل أن يتحقق، متابعة: "ممتنة بكل حب وتقدير لكل الفنانين اللي قابلتهم واللي آمنوا بيا، واللي لم يؤمنوا بي، وأثورا في مشواري الطويل، واشتغلت في السينما وعمري 16 سنة، وعمري كله قضيته في السينما".

كما أضافت بعد تسلمها التكريم: "كل التقدير والامتنان لكل فنان شفتله مشهد حلو أو قدمني أو علمني حاجت كتير، منهم عاطف الطيب، نادر جلال، محمد خان، أحمد زكي، نور الشريف، وناس كتير قدمتلي دعم ووقفت في ضهري وكبرتني، وبشكر بنتي وجوزي اللي تعباهم معايا ومجنناهم، وبشكر أمي وأبويا اللي لولاهم مكنتش وقفت هنا".



كاملة أبو ذكرى

كريم عبد العزيز

كما حصل النجم كريم عبد العزيز على جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام قبل الماضي في دورته الـ 43، وقدمت الجائزة له النجمة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده ووالدته وزوجته، مؤكدا أنه سعيد بتكريم مهرجان القاهرة العريق وأن اسم الجائزة يحمل اسم فاتن حمامة.



كريم عبد العزيز

منى زكى

بينما منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجمة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وأشارت منى زكى إلى أن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى، مضيفة: "مبسوطة أوى وحاسة بمسئولية كبيرة جدا لأن الجائزة كبيرة أنا حتى ماكنتش عارفة المفروض أكتب إيه في الكلمة اللى هقولها وقت استلام الجائزة".



منى زكي

منة شلبي

وحصلت الفنانة منة شلبي على الجائزة في الدورة الـ 41 من المهرجان، وأعربت عن سعادتها البالغة بذلك، مشيرة إلى أنها أمر يدعو للفخر تكريمها من مهرجان بلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير، وأن تكريمها بجانب نجوم كبار وتحديدًا المخرج الكبير شريف عرفة، يدعو للفخر والتقدير.



منة شلبي

شريف عرفة

وفي نفس الدورة من المهرجان كُرم المخرج الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، بالإضافة إلى المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطانى تيرى جيليام، الذي حصل عن نفس الجائزة من نفس الدورة عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة فى صناعة السينما والتى تجعل منه واحدا من أهم مخرجى العصر.

حسن حسنى وهشام نزيه

وكانت من أهم التكريمات التي قدمها مهرجان القاهرة السينمائي، هو تكريم الفنان الراحل حسن حسني في الدورة الـ 40 بجائزة فاتن حمامة، وهو ما أثر به بشدة وجعله يبكي على المسرح، قائلًا: "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش"، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان"، كما حصد جائزة فاتن حمامة في نفس الدورة الموسيقار هشام نزيه، والنجم البريطانى ريف فاينز.



حسن حسني

سمير غانم

اما النجم الكبير الراحل سمير غانم كرمه المهرجان بجائزة فاتن حمامة في دورته الـ 39، وتسلمت ابنتاه دنيا وإيمى الجائزة، وقال سمير غانم إنه كان يشاهد حفل توزيع الأوسكار منذ أربعة سنوات ونال وقتها كريستوفر جلامر الجائزة الذي علق أنه انتظر 80 عامًا لينالها، مشيرًا إلى أنه لن يقول ذلك وإنما سيقول إنه انتظر جائزته من مهرجان القاهرة لمدة خمس سنوات وذلك على سبيل الدعابة.



سمير غانم

ماجد الكدواني

وفي نفس الدورة حصل النجم ماجد الكدواني على جائزة فاتن حمامة من المهرجان وأعرب عن سعادته وقال كلمة عقب حصوله على الجائزة قائلا: "البركة في ربنا وفيكم كلكم، إحنا اتعلمنا منكم كتير، وشكرًا هند صبري على كلامك، وإشادتك بي، والحمد لله أن ربنا سامحلي أنى أتفرج، واشتغل، واتوجد في بلد عظيم مثل مصر، واهتزيت كثيرا أول ما باعتولي، وقالولي مهرجان القاهرة هيكرمك، لأن كلمة القاهرة تهزني جدًا".



ماجد الكدواني

هند صبري

بالإضافة إلى أن الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائي شهدت أيضا تكريم النجمة هند صبري بنفس الجائزة، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لتكريمها ومنحها جائزة كبيرة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة رغم صغر سنها، وأرجعت هند صبرى السبب فى منحها هذه الجائزة من وجهة نظرها، إلى أنها قدمت فى بداياتها العديد من الأدوار التى كانت قريبة من الناس.