شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات استعرضن حملهن في الصور.. أحدثهن سلمي أبو ضيف وكارمن بصيبص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الكثير من الفنانات على مشاركة جمهورهن ومتابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعى على مشاركة الأحداث المفرحة بشكل كبير سواء على المستوى المهني في تعاقداتهن في الأعمال الفنية، أو على المستوى الشخصي وهو ما يخص الأمور الخاصة والحياتية لهن.

وسيطرت ظاهرة مؤخرًا، حيث حرص عدد من الفنانات على مشاركة خبر حملهن من خلال جلسات تصوير أو صور فوتوغرافية تظهر علامات الحمل ومشاركتها عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعى.

كان أكثر الفنانات التي لفتت الأنظار مؤخرًا بصور حملهن، هي الفنانة سلمي أبو ضيف والتي أبرزت حملها أثناء سيرها في شواره باريس في جلسة تصوير.

كما شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة بعلامات الحمل برفقة زوجها وذلك قبل وضع مولودها والتي أطلقت عليه اسم "آدم"، وتنضم الفنانة كارمن بصيبص لقائمة هذه الفنانات حيث أعلنت حملها مؤخرًا من خلال جلسة تصوير خضعت لها تبرز علامات حملها.

وهذا الأمر ليس بجديد فهناك الكثير من الفنانات التي أبرزت حملها في جلسات تصوير وبعضهن على أغلقة المجلات ومن أبرز هذه الفنانات نانسي عجرم وميريام فارس ونيكول سابا وداليا البحيري وغيرهن من الفنانات.



هاجر أحمد



كارمن بصيبص



سلمي أبو ضيف



نيكول سابا



ميرام فارس



سيرين عبد النور