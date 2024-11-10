مادونا "تشتم" رئيس الولايات المتحدة الأميركية .. وما علاقة أطفالها؟

ميرنا وليد - بيروت - أعربت مادونا عن قلقها من أن ابنتيها التوأم اللتين تبنتهما من مالاوي، سوف تعتبران "حشرات" في ظل إدارة ترامب الثانية.
كان نجمة البوب البالغة من العمر 66 عاماً تدافع منذ فترة طويلة عن القضايا الليبرالية ومنتقداً حاداً لدونالد ترامب.
ورداً على فوزه الانتخابي ضد كامالا هاريس يوم الثلاثاء، نشرت مادونا صورة لنفسها وهي تأكل كعكة عليها عبارة: "اللعنة على ترامب".
وجاء في رسالة مادونا على عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت "استيقظت هذا الصباح وأول فكرة خطرت في ذهني هي أن أمريكا تكره النساء!". "
وتابعت مادونا :"مشيت في الطابق السفلي إلى الفصل الدراسي لابنتي، إنهم يتعلمون في المنزل، وكانوا يخضعون لاختبار العلوم، لقد عانقتهم على حد سواء وبدأت في البكاء." حزينين جدا من الانتخابات وعمرهم 12 !! تم تبنيهم من ملاوي. هل سيتم اعتبارهم حشرات من قبل الحكومة أيضاً؟".
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