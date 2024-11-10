ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية إيناس مكي والدتها حورية محمد جمال الدين شاكر التي رحلت عن عالمنا أمس، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت مكي صورة لوالدتها، وعلقت قائلة :"امي في ذمه الله ..انا لله و إنا إليه راجعون، ارجوا من الأحباب الدعاء لها بالرحمه والمغفره و الجنة، الفاتحة لروحها الطيبة".

الجدير بالذكر، أن شقيق إيناس الفنان المصري أحمد مكي كان قد نعى والدتهما عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً :"سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها.. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها، اللهم ابدلها دارًا خيرًا من دارها.. وأهلا خيرًا من أهلها وأدهلخا الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر".

كانت هذه تفاصيل خبر إيناس مكي في أول تعليق بعد وفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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