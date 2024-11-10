ميرنا وليد - بيروت - أثار السيناريست أيمن بهجت قمر القلق بين جمهور الممثلة المصرية منة شلبي، بعد منشوره الأخير عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشر قمر صورة جمعته بـ شلبي، وعلق قائلاً :"الناس تقرا سيناريو .. في مكتب .. في شركه .. لكن في مستشفى ! جديده دي بس كله يهون عشان خاطر منة".

الجدير بالذكر أن شلبي كانت قد ردت مؤخراً على الأخبار المنتشرة حول زواجها السري، مؤكدة أنها شائعة لا صحة لها، وأنها تفاجأت بتهنئة الممثل المصري سيد رجب لها.

وقالت منة شلبي على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أنا لقيت سيد رجب مبارح بيباركلي على الزفاف اللي أنا مكنتش فيه أصلاً وكان الأمر لذيذ جداً، بس أنا ما بردّش على أي شيء".

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يثير القلق بعد تصريحه الأخير حول الحالة الصحية لـ منة شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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