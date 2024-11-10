خاص - حسن الرداد يكشف عن موقفه من تقديم السيرة الذاتية لسمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - ممثل استطاع أن يكون مميزاً في الأدوار الكوميدية طوال السنوات الماضية، وكذلك نجح في تقديم الأدوار الدرامية التراجيدية إلى جانب الكوميديا، حتى أصبح من نجوم الصف الأول، ومؤخراً عرض له مسلسل "محارب" في رمضان 2025 وحاز من خلاله على عدد من التكريمات.

موقعنا أجرى حواراً مع الممثل حسن الرداد، وقد تحدث عن العديد من المواضيع بينها موقفه من دخول ابنه إلى عالم التمثيل، وإمكانية تقديمه للسيرة الذاتية لحماه الممثل الراحل سمير غانم، ومسلسله الجديد مع زوجته الممثلة إيمي سمير غانم.

في البداية .. حدثنا عن تفاصيل مسلسلك الجديد في رمضان 2025؟

أواصل في الفترة الحالية التحضير لمسلسل "هو ولا هي" لرمضان 2025، الذي يجمعني بإيمي سمير غانم، إذ نعود للتعاون سوياً من خلاله، ومتحمس لهذه التجربة، خاصة أن الجمهور يحب أن يشاهدنا سوياً، وقد تلقيت العديد من التعليقات في الفترة الماضية يطالبوننا بهذا الأمر، وأتمنى أن ننال إعجاب الجمهور.

وماذا عن الحالة الصحية لإيمي سمير غانم؟

حالتها حالياً مستقرة للغاية، وهي كانت تعاني من حساسية في الصدر، ولكنها أصبحت أفضل بكثير من قبل.

كُرمت مؤخراً من مهرجان ملتقى العرب .. ماذا يعني لك هذا التكريم؟

أي تكريم أحصل عليه أشعر بعدها بسعادة غامرة لأن التكريم يجعل الفنان يشعر بالتقدير ويشعر أن المجهود الذي يبذله مقدر.

عُرض لك في شهر رمضان الماضي 2024 مسلسل "محارب" .. كيف تلقيت ردود الأفعال عليه؟

أنا دائماً أنتظر ردود الأفعال من الجمهور في الشارع، وإنه الأمر الذي يجعلني أشعر وأعرف إذا حققت نجاحاً أم لا، وبالرغم من مرور فترة على عرض المسلسل، لكني ما زلت أتلقى رسائل دعم ومحبة من الجمهور عندما يقابلوني في الشارع.

هل تصدق ردود الأفعال التي تتلقاها على السوشيال ميديا أم لا تهتم بها؟

أتابعها وأقرأها لكني لا أثق فيها تمام الثقة، خاصة أن هناك الكثير من الصفحات وردود الأفعال التي تكون مدفوعة الأجر.

هل تفضل دخول نجلك عالم التمثيل أم لا؟

لا أستطيع تحديد هذا الأمر الآن خاصة أنه ما زال صغير السن للغاية، وكنت تحدثت أنا وإيمي مسبقاً عن إمكانية ظهوره معنا في عمل فني، وفي النهاية سوف أترك له حرية الاختيار.

وماذا عن جديدك في الفترة المقبلة في السينما؟

أواصل التحضير لفيلم جديد بعنوان "طه الغريب"، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، للكاتب محمد صادق، والعمل إخراج عثمان أبو لبن.

وماذا عن مسلسل "سفـ اح التجمع" الذي عرض عليك، وماذا عن رأيك بتقديم الفنان أحمد الفيشاوي بطولة العمل الذي يحمل الإسم نفسه حيث أن هناك عملين بنفس الإسم والقصة الأساسية نفسها؟

المسلسل ما زال معروضاً عليّ لكني لم آخذ قراراً حتى الآن، وأحمد الفيشاوي ممثل جيد وموهوب، وفي حال تقديمه للمسلسل سوف يحقق نجاحاً كبيراً.

هل فكرت في تقديم برنامج تلفزيون واقع على طريقة عائلة كارداشيان أنت وإيمي؟

بالفعل تم عرض الموضوع علينا وتحمسنا له، ولكننا لم نحسم الأمر حتى الآن.

وماذا عن تقديمك للسيرة الذاتية لـ سمير غانم؟

هو أسطورة عالمية بالنسبة لي وله طابع خاص في الكوميديا لا ينافسه فيه أحد، وفي حال وجود مشروع مناسب للسيرة الذاتية لـ سمير غانم سأوافق عليه.